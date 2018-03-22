Sahneye çıktığı bir mekanda şarkıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlayarak hakaret eden Zuhal Olcay, 10 ay hapse mahkum edildi.

Güncellenme 22 Mart 2018 12:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan yargılanan ünlü sanatçı Zuhal Olcay 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zuhal Olcay hakkında sahne aldığı mekanda bir şarkıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlayarak yaptığı el işareti nedeniyle 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Olcay, 10 ay hapse çarptırıldı.

4 yıl hapsi istenmişti

Sahneye çıktığı bir mekanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarladığı bir şarkının ardından yaptığı el işareti nedeniyle sanatçı Zuhal Olcay hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.