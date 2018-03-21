Zuckerberg’e ifade şoku!

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook kişisel verilerini usulsüz kullanıldığı gerekçesiyle İngiltere Parlamentosu ifadeye çağırdı.

Güncellenme 21 Mart 2018 11:36

Sosyal medya devi Facebook’un kişisel verileri usulsüz kullanma ilişkin iddialar nedeniyle İngiltere Parlamentosu’na ait Dijital, Kültür, Medya ve Spor (DCMS) Komisyonu Facebook’un kurucusu ve yöneticisi Mark Zuckerberg’i ifadeye çağırdı.

Üyeleri bilgilendirecek

Mark Zuckerberg’in DCMS Komisyonu Başkanı Daian Collins’ın kişisel verileri ihlali ile ilgili yazdığı mektupta düzenlenecek oturumda komisyon üyelerine karşı konu ilgili bilgilendirme yapması bekleniyor.

En son tarih 26 Mart

Mektupta yer alan ifadelere göre Mark Zuckerberg’in komisyon üyelerine en geç 26 Mart’a kadar geri dönüş yaparak ifade sırasında üyelerin kişisel verilerini nasıl işlediği konusunda bilgilendirme yapması gerektiği yazıyor.

Aynı zaman Zuckerberg, Avrupa Parlemantosu tarafında aynı konu üzerinden kişisel verilerin ihlali olup olmadığına yönelik iddialara açıklık getirmesi amacıyla konuşma yapması bekleniyor.

Soruşturma devam ediyor

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı sponsorluk içerisinde yer alan İngiltere Bilgi Komisyonu, ABD seçimleri sırasında Brexit referandumunu etkilemek için 50 milyon Facebook hesabının verilerinin toplandığını ve usulsüzlük olması gerekçesi ile soruşturma başlattı. Facebook usulsüzlük iddialarını doğru olmadığını duyurdu.

Eski çalışan duyurdu

Cambridge Analytica şirketinin eski çalışanlarından olan Chritopher Wylie iddiaları ortaya attı ve gizli mesajlaşmalardan yola çıkarak verilerin hazırlandığını ilan etti.

Geçtiğimiz günlerde ortay çıkan görüntülerde şirketin bazı yöneticilerinin siyasetçilerin itibarını zedelemek için aşk tuzakları ile birlikte rüşvet verebileceği konuşmaları yapılırken çekilen gizli çekimler ortaya çıktı.

Hisseler düştü

Yayılan iddiaların üzerine şirketin hisselerinde ciddi oranda bir düşüş kaydedildi. Son 5 yılın en sert düşüşünü yaşayan şirket, yüzde 8,1 değer kaybı yaşadığı ortaya çıktı.

Facebook konu ile ilgili olarak "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini" ilan etmekle beraber Cambridge Analytica’nın yaptığı işlemlerin incelenmesi adına kendisi için çalışan adli bilişim uzmanları tarafından bir ekibin oluşturulduğunu ilan etti.

Konu ile ilgili kullanıcılar ve yöneticiler şaşkın, ilerleyen süreçte durumun gerçekliği ile ilgili yapılacak açıklama merak konusu. Bu durum şirketin itibarını ciddi oradan sarsacak gibi görünüyor.