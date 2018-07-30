Zuckerberg’e bir dava da hissedarlarından!

Geçtiğimiz günlerde Facebook tarafından borsada yaşanan 120 milyar dolarlık kayıp tarihe geçti.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 14:27

Tarihinin en yüksek finansal düşüşünü yaşayan Facebook, hisselerinin yüzde 19’luk kısmında düşüş kaydedildi. Şirketin piyasa da bulunan değerlerinde 120 milyar dolarlık bir azalma meydana geldi. Sosyal medya devi Facebook’un hissedarları büyük kayıp yaşadı ve bunun üzerine Zuckerberg ve finans müdür hakkında David Wehner’ü dava açıldı.

Hissedarlar arasında yer alan James Kacouris, açtığı davada Zuckerberg ile birlikte Wehner’in yanıltıcı açıklamalarda bulunduğunu iddia etti.

ABD’de yaşayan hissedarlar beklenmedik kayıplar yaşandığı takdirde çoğunlukla şirketleri dava ediyorlar.

Kara bulutlar kalkmıyor

Cambridge Analytica skandalının üzerine sosyal medya devi Facebook’ta sular durulmuyor. Davaların büyük çoğunluğu San Francisco’da yer alan federal mahkemelerce birleştirildi.

Zuckerberg’de etkilendi

Yaşanan maddi kayıptan Mark Zuckerberg’de büyük oranda etkilendi. Dünyada yer alan en zengin insanlar sıralamasında 4. olan Zuckerberg yaşanan olaylarla birlikte 6. Sıraya geriledi. Forbes’te yer alan bilgilere göre 83 milyar dolar serveti 66 milyar dolara geriledi.