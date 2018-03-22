Zuckerberg özür diledi!

Mark Zuckerberg yaşanılan hatadan dolayı sessizliğini bozdu ve özür diledi.

Güncellenme 22 Mart 2018 11:54

Facebook’un kurucusu ve CEO’su olan Mark Zuckerberg, gizlilik ihlalinden kaynaklı hatalardan dolayı yaşananlardan ötürü sessizliğini bozdu ve “Hatalar yaptık çok üzgünüm” dedi. Milyonlarca Facebook kullanıcısının bilgilerini politik amaçlı kullanıldığı ve gizlilik ihlali yapıldığına dair suçlamaları kabul etti ve hata yaptık dedi.

Geliştirilen bir kişilik testi Cambridge Analytica (CA) tarafından geliştirildi ve 50 milyonun üzerinde Facebook kullanıcısının verileri politik müşterileri için Amerika seçimlerinde kullandığı iddiasıyla suçlanıyor.

Cambridge Analytica’nın eski çalışanlarından birinin skandal bir iddia ortaya attı ve skandal tüm dünya da büyük yankı uyandırdı. Öncelikle İngiltere tarafında ifadeye çağırıldığı duyurulan Zuckerberg savunmasının yapılması beklenmekteydi. Tüm bunların üzerine Mark Zuckerberg bu duruma karşı neden sessiz kaldığından dolayı suçlamaların hedefinde oldu. Cambridge Analytica’nın eski çalışanlarından olan Christopher Wylie, 2016 ABD seçimlerinde sonuçları etkilemek amacıyla 50 milyon kullanıcının verilerini kullanıldığını iddia etti.

Mark Zuckerberg tüm bu yaşanılanlar üzerine ilk açıklamayı Facebook üzerinden yaptı ardından birçok büyük yayın kuruluşunda yayınlanması üzerine röportaj yayınladı.

Üzgünüz

CNN televizyonuna verdiği röportajda Facebook’un kurucusu ve CEO’su olan Mark Zuckerberg, skandaldan ötürü “gerçekten üzgün” olduğunu belirtti ve bundan sonra oluşabilecek gizlilik ihlallerine karşı yaptırımların daha da sertleşeceğin sözünü verdi.

"Mutluluk duyarım"

CA’nın yaşattığı skandaldan ötürü Zuckerberg ABD Kongresi’nde vereceği ifadeden ötürü mutluluk duyacağını ifade etti.

Mark Zuckerberg ilk olarak Facebook’tan yaptığı açıklamada bundan sonra uygulamaların kullanıcı verilerini toplamakta zorlanacağını belirtirken “Verilerinizi korumak bizim sorumluluğumuz. Eğer bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi de hak etmiyoruz.” Açıklamasında bulundu.

Zuckerberg bahsedilen bu uygulamanın 2014 yılında yaşandığını ve aynı yıl verileri ulaşma imkanında ciddi sınırlandırmalar getirildiği üzerine açıklamada bulundu.

Tüm uygulamalar inceleme kapsamında

Çok konuşulan skandal üzerine Mark Zuckerberg mevcut uygulamalarla ilgili olarak şüpheli davranış gösteren tüm uygulamalara yönelik bir incelemenin başlatılacağını ve bu kapsamda şüpheli görülenlerin platform üzerinden kaldırılıp yasaklanacağını açıkladı.