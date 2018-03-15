Zorlama hapis reddedildi!

Gülben Ergen, Erhan Çelik’in konulan tedbir kararına uymadığı nedeniyle hakkında istenilen zorlama hapis davası mahkemeler tarafından reddedildi.

Güncellenme 15 Mart 2018 14:42

Gelen haberlere göre duruşmada hazır bulunan Erhan Çelik’in avukatı Emin Canancankatan ile Gülben Ergen’in avukatı Altın Mimir arasında tartışmaların çıktığı dedikoduları yayıldı. Yeterli delil ve bilirkişi raporu doğrultusunda Seren Serengil’e 3 gün hapis cezası veren hakim, Erhan Çelik hakkında zorlama hapis uygulaması için yeterli delil bulunmaması gerekçesinden zorlama hapis cezası uygulamasına yer olmadığına yönelik karar verdi. 2 ay önce Erhan Çelik’in de eski eşi Gülben Ergen hakkında zorlama hapis cezası istemiş ancak mahkeme tarafından reddedilmişti.

Zorlama hapis kararı

Gülben Ergen’in şikayeti üzerine alınan önleyici tedbir kararlarına uymaması gerekçesi ile Erhan Çelik’e yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Zorlama hapis kararı” verilmesi yönünde çalışmalar yapmıştı. Kullandığı sosyal medya hesaplarında Erhan Çelik, yaptığı paylaşımlarla konulan önleyici tedbir kararlarını ihlal ettiği ileri sürüldü.

Savcılıktan gelen karar doğrultusunda İstanbul 11. Aile Mahkemesi Erhan Çelik hakkında zorlama hapis talebinde bulunarak dava açtı. Konu ile ilgili yapılan duruşmada Erhan Çelik ile avukatı Emin Canacankatan bulurken Gülben Ergen’i ise avukatı Altın Mimir temsil ederek bulundu.

Duruşma bir buçuk saate yakın sürdü ve sosyal medya da ihlale neden olan paylaşımlar iki avukat arasında tartışmanın çıkmasına neden oldu. Avukatlar hakim tarafından zorla susturuldu. Bilirkişi raporu ve delil durumları göz önünde bulundurularak Erhan Çelik’in zorlama hapis uygulanmasına gerek kalmadığı kanaatine varıldı.

Erhan Çelik’ten açıklama

Duruşma sonrası Erhan Çelik’ten bir açıklama gelmedi.

Daha önce Gülben Ergen’in de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda koruma tedbir kararını ihlal etme gerekçesiyle eski eşi Erhan Çelik tarafından zorlama hapis kararı isteminde şikayetçi olmuştu. Gülben Ergen hakkında açılan kararı ise İstanbul 14. Aile Mahkemesi zorlama hapis kararını reddetmişti.

Gülben Ergen ve Erhan Çelik arasında yaşanan sürtüşme kötü ayrılık nasıl bir yere gideceği merak konusu. Önümüzdeki günlerde bu durumun ne yönde bir şekil alacağı herkes tarafından görülecek.