Ziynet Sali'ye açık açık soruldu! Bakın ne cevap verdi?

Ziynet Sali, kendisine sorulan Ahmet Kural-Sıla sorusuna çok kızdı.

Güncellenme 06 Kasım 2018 11:48

Ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

3 aylık koruma kararı aldırdı

Ahmet Kural’ın kendisine şiddet uyguladığı iddiası ile soluğu adliyede alan Sıla, hem darp raporu almıştı hem de 3 aylık koruma kararı aldırmıştı.

Ahmet Kural’dan açıklama

Dün savcıya ifade veren Ahmet Kural adliye çıkışında, "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" dedi. Bu ifadeler sonrası Ahmet Kural’a tepki gösterenler oldu.

Ziynet Sali’yi kızdıran soru

Öte yandan, Sıla ile Ziynet Sali arasında bir ilişkinin olduğu bu yüzden Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığı gündeme gelmişti. Bir muhabir bu iddiaları Ziynet Sali’nin kendisine sordu.

Soruya çok sinirlediği gözlenen Sali, "Arkadaşlar saçmalamayın" diyerek hızlıca uzaklaştı.