Ziynet Sali, "Sıla" iddiaları hakkında konuştu

Ziynet Sali, Sıla Gençoğlu’nun kendisini darp ettiği iddiaları hakkında konuştu.

Güncellenme 16 Kasım 2018 09:44

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Sıla Gençoğlu’nun kendisini darp ettiği iddiaları hakkında konuştu. Sabrının taştığını belirten Sali, kimse ile derdi olmadığını, ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrının taştığını söyledi.

Sabır taştı

Etiler’de bir AVM’de görüntülenen Sali, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu konuları mahkemede konuşacağını belirten Sali, konuşma yasağı olduğunu, çok konuşanları bir susturmak gerektiğini, onu da yargı yoluyla halledeceğini, kimseyle derdi olmadığını ama sürekli ve ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı sabrının taştığını söyledi.

Konu yargıda

Ziynet Sali, bu kadar çirkinleşmemek gerektiğini, belli bir yere kadar iyi niyetini koruyabildiğini, konunun zaten yargıda olduğunu, avukatının ilgilendiğini belirtti.

“Her zaman arkadaşız biz”

Ünlü şarkıcı, "Sıla hanımla görüşüyor musunuz" sorusuna ise "Tabii ki görüşüyorum. Hatta olaylardan sonra aradım, 'geçmiş olsun' dedim. Her zaman arkadaşız biz. Aynı sektördeyiz, meslektaşız" yanıtını verdi.