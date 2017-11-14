Ziyaretçilere aldırmadı, midilliye tecavüz etti

İğrenç olay, Almanya'nın Berlin kentinde bulunan Goelitzer Park hayvanat bahçesinde yaşandı.

Güncellenme 14 Kasım 2017 11:12

Berlin'de bulunan Goelitzer Park hayvanat bahçesinde ziyaretçilere aldırmadan midilli cinsi ata tecavüz eden 23 yaşındaki sapık tutuklandı.

Bir bakıcı kadın, bakmakla yükümlü olduğu küçük çocuk ile beraber hayvanat bahçesinde gezerken 23 yaşındaki adamın ata tecavüz ettiğini gördü ve o anların fotoğraflarını çekip durumu yetkililere bildirdi.

Tecavüzcü, fotoğraflarının çekildiğini fark edince koşarak uzaklaştı. Hayvanat bahçesi görevlileri tarafından olay yerine çağrılan polisler çevrede yaptıkları araştırmalar sonucu tecavüzcüyü yakaladı. Tutuklanan ve Suriyeli olduğu belirtilen tecavüzcü mahkeme tarafından suçlu bulunursa 3 yıl hapis veya para cezası alacak.