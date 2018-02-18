Zırhlı askeri araç sele kapıldı!

Şanlıurfa'da nöbet değişikliğine giden bir zırhlı personel taşıyıcı sele kapıldı. 2 asker kurtulurken 2 asker ise kayıplara karıştı.

Güncellenme 18 Şubat 2018 15:33

Şanlıurfa'da Suriye sınırında yakın bir bölgede bulunan Akçakale'de nöbet değişimi için hareket eden zırhlı bir personel taşıyıcı içinde bulunan 4 askerle birlikte sağanak yağışı sonucu yükselen dere suyuna kapılıp devrildi. 2 asker kendi imkanları ile araçtan çıkarken, 2 asker sele kapılıp kayıplara karıştı.

2 asker kurtuldu, 2 asker sele kapıldı

Dün gece meydana gelen olayda, Akçakale- Ceylanpınar kara yolunca bulunan Koçar Deresi'nde oldu. Bölükten Yeşiltepe adlı karakola giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak nedeniyle taşan dere suyuna kapıldı. Olayda 2 asker devrilen araçtan kendi imkanları ile kurtulmayı başardı ama 2 asker sel suyuna kapılıp kayboldu.

Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Askerin nöbet değişikliğine gelmediği fark edilince, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Su altı dalgıçları polislerinin sev edildiği bölgeye Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de geldi. Yetkililerden bilgi alan vali, arama- kurtarma çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.