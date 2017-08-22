Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimleri yarın yapılacak

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur için kura çekimleri yarın 13.30'da yapılacak.

Güncellenme 22 Ağustos 2017 11:07

Kupada 2. tur kura çekimi yarın yapılacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılacak kura çekiminin saat 13.30'da başlayacağı bildirildi.

Bugün oynanacak ilk tur müsabakaları sonrasında tur atlayacak 21 ve TFF 3. Lig'den 45 ekip olmak üzere toplam 66 takım kura çekiminde yer alacak.

Kupada 2. tur müsabakaları 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.