Ziraat Bankası'ndan konut alacaklara müjdeli haber

Ziraat Bankası; konut kredisi faiz oranlarını, 4 Mart 2019 tarihi itibarıyla 120 aya kadar tüm vadelerde aylık \%1,28’e indirdi.

Güncellenme 01 Mart 2019 09:31

Ziraat Bankası, son zamanlarda ekonomideki olumlu gelişmeleri ve maliyetlerdeki iyileşmeleri müşterine de yansıtmak için harekete geçti. Bu kapsamında konut kredisi faiz oranlarını, 04 Mart 2019 tarihi itibarıyla 120 aya kadar tüm vadelerde aylık %1,28’e indirdi. Öte yandan ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık %1,53’e indirildi.

Konut sektörünün açık ara lideri konumunda

Banka tarafından yapılan açıklamada, Ziraat Bankası’nın Türkiye’ye katma değer sağlayan ekonomik faaliyetlerine ve ülkenin yanında olma anlayışıyla konu sektöründe finansal çözümler sunduğu, bankanın her sene pazar payını yükselttiği, konut kredilerinde sektörün açık ara lider bankası konumuna ulaştıkları belirtildi.

Özel ödeme seçenekleri vurgusu

Açıklamada bankanın, özel ödeme planı seçenekleriyle karşılamayı sürdürdüğü, müşterilerinin konut kredisi taleplerini uygun faiz oranları, üstün hizmet kalitesi, hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesime uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi ve gelire uygun özel ödeme planı seçenekleri ile karşılamayı sürdürdüğü dile getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ziraat Bankası bir yandan konut üreticisi firmalarımız ile bireyleri düşünen çözüm önerilerini sürekli geliştirmeye devam ederken, aynı zamanda vatandaşlarımızın mümkün olan en iyi maliyetle konut edinmelerini amaçlamaktadır. Bu çerçevede Ziraat Bankası son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 04 Mart 2019 tarihinden itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık %1,28’e indirmiştir.

Faiz oranları ne kadar oldu?

Diğer taraftan, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık %1,53’e indirmiştir. Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra, ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacaktır."