Ziraat Bankası'na FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ziraat Bankası'nda çalışan 14 kişi hakkında ByLock kullandıkları gerekçesi ile gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 28 Eylül 2018 09:43

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında Ziraat Bankası çalışanı 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

ByLock kullanıcısı oldukları ortaya çıktı

Savcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve bankanın aktif çalışanı olan şüphelilerin gözaltı kararı kapsamında yakalandıkları duyuruldu.