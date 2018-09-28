Ziraat Bankası'na FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Ziraat Bankası'nda çalışan 14 kişi hakkında ByLock kullandıkları gerekçesi ile gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında Ziraat Bankası çalışanı 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
ByLock kullanıcısı oldukları ortaya çıktı
Savcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve bankanın aktif çalışanı olan şüphelilerin gözaltı kararı kapsamında yakalandıkları duyuruldu.