Ziraat Bankası o takımların borçlarını ödeyecek

Spor Toto Süper Lig takımları ve alt ligde mücadele eden kulüplere Ziraat Bankası’ndan müjdeli haber geldi.

Güncellenme 05 Ocak 2019 15:43

Spor Toto Süper Lig takımları ve alt ligde mücadele eden kulüplere Ziraat Bankası’ndan müjdeli haber geldi. Mali olarak sıkıntılı süreç yaşayan Türk takımlarının borçları ödenecek ve yeniden yapılandırılacak. Bu konuda da Ziraat Bankası devreye girecek.

Borçlar Ziraat Bankası tarafından ödenecek

TFF başkanı Yıldırım Demirören ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 7 Ocak Pazartesi günü tüm kulüplerin borçlarının Ziraat bankası tarafından ödenerek yapılandırılacağını açıklayacak. Kulüpler 31 Ocak tarihine kadar borçlarını bankaya bildirecek ve ardından bu borçlar Ziraat Bankası tarafından ödenecek.

Alt lig kulüpleri için de geçerli olacak

Kulüpler ise Ziraat Bankası'nın yapılandırmasıyla borçlarını taksitler halinde ödeyecek. Bu sistem alt lig kulüpleri için de geçerli olacak.