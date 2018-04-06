Ziraat Bankası Bosna takımına ana sponsor oldu!

Ziraat Bankası, Bosna Hersek'in en köklü futbol kulüplerinden olan Zeljeznicar'a ana sponsor oldu.

Güncellenme 06 Nisan 2018 11:12

Ziraat Bankası, Bosna Hersek'in en köklü futbol kulüplerinden olan Zeljeznicar'a ana sponsor oldu.

Resmi ana sponsor oldu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da tören düzenlendi. Düzenlenen imza töreni, ülkede 1997'den beri faaliyet gösteren Bosna Ziraat Bank, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde 6 ve Bosna Hersek Kupası'nda 5 şampiyonluğu bulunan Zeljeznicar'ın resmi ana sponsorluğunu üstlendi.

Bosna A Milli Takımı’nın da ana sponsoruydu

İmza töreninde açıklama yapan Bosna Ziraat Bank Müdürü Ali Rıza Akbaş, Türkiye ve Bosna Hersek arasında derin tarihi bağların bulunduğunu, Ziraat Bankası olarak futbolun desteklenmesi gerektiğine inandıklarını, son iki yıldır Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın da ana sponsorlarından biri olduklarını söyledi.

Kulüp başkanı memnuniyetle karşıladı

Bir dünya markası haline gelen Ziraat Bankası'nın ana sponsor olması Zeljeznicar Futbol Kulübü Başkanı Senad Misimovic tarafından memnuniyetle karşılandı.

Takım Bosna liginin 1. sırasında

Formalarını Ziraat Bankası logosunun süsleyeceği mavi-beyazlı takım, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin 22'inci haftasında 57 puanla birinci sırada bulunuyor.