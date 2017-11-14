Zimbabve'de darbe tehlikesi

Zimbabve'de Robert Mugabe'nın yardımcısını görevden almasının ardından harekete geçen ordu, tanklarla başkente doğru yola çıktı.

Güncellenme 14 Kasım 2017 19:29

Zimbabve'nin 30 yıllık devlet başkanı 93 yaşındaki Robert Mugabe'nin yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden alması sonrası devreye ordu girdi.

Genelkurmay Başkanı'nın, devrik başkan yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı destekleyen isimlerin tasfiyesine son vermek için "adım atmaya" hazır olduğunu söylemesinin bir gün sonrasında tankların Zimbabve'nin başkenti Harare'ye doğru yola çıktığı görüldü.

Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga, 90 askerle birlikte düzenlediği basın toplantısında isim zikretmeden Mugabe'yi hedef aldı ve bağımsızlık mücadelesinde rol almış isimlere yönelik muamelenin tolere edilmeyeceğini söylemişti.

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, kendisinin yerine geçebilecek kişi olarak görülen yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden almıştı.

Mnangagwa, son aylarda 93 yaşındaki Mugabe ve eşi Grace Mugabe tarafından başkanı devirerek koltuğa oturmaya çalışmakla suçlanıyordu.

Başkanlık koltuğuna oturmak istediğini geçen hafta sonu düzenlenen parti mitinginde bir kez daha dile getiren First Lady Mugabe'nin gelecek ay düzenlenecek parti kongresinde başkan yardımcısı koltuğuna atanabileceği belirtiliyor.

Göreve 2014 yılında atanan ve 1980'den beri Mugabe'nin kabinesinde yer alan Mnangagwa, yine Mugabe'yi devirmek istemekle suçlanan Joice Mujuru'nun yerine gelmişti.