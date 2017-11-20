Zimbabve'de 37 yıl sonra yönetim değişti

Zimbabve Cumhurbaşkanı Robert Mugabe, 37 yıl sonra görevinden istifa etmeyi darbe sonrası kabul etti.

Güncellenme 20 Kasım 2017 11:53

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de geçtiğimiz Salı gerçekleşen askeri darbenin ardından başlayan siyasi krizde sona yaklaşıldığı haberleri geliyor. CNN International'ın haberine göre, 37 yıldır ülkeyi yöneten 93 yaşındaki lider Robert Mugabe istifa etmeyi kabul etti.

Dün yaptığı konuşmada istifasını açıklamayan Mugabe'nin generallerle yürüttüğü pazarlıkların ardından istifayı kabul ettiği belirtildi. Robert Mugabe ve eşi Grace Mugabe'ye istifaları karşılığında dokunulmazlık verildiği ve Mugabe çiftinin üzerlerine kayıtlı mülkleri kendilerinde tutabileceği ifade edildi.