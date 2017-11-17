Zimbabve darbesinde son durum

Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin askeri müdahalenin ardından görevden ayrılmasını talep eden ordudan süre istedi.

Güncellenme 17 Kasım 2017 17:07

Zimbabve Savaş Gazileri Birliği Başkanı Chris Mutsvangwa, başkent Harare'de, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mugabe'yi oyunun bittiği konusunda uyaracaklarını ifade etti.

"Ayrılmak için bugün karar vermek zorunda. Eğer ayrılmazsa yarın hesaplaşacağız." diyen Mutsvangwa, Mugabe hakkında "eşinin kontrolünü kaybetmiş bunak yaşlı bir adam" ifadesini kullandı.

Ordu, Mugabe'nin eşi Grace Mugabe'nin görevinden azledilen eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın yerine geçme ihtimali sonrası harekete geçmişti.

"Üç bakan tutuklu"

Yeni hükümetin başına geçmesi beklenen Mnangagwa'nın yakın müttefiki olan Mutsvangwa, Mugabe'nin bugün halk arasında görünmesinin ise aldatmaca olduğunu ifade etti.

Mutsvangwa, daha önce yerel medyaya gözaltında oldukları haberleri yansıyan Mugabe hükümetinden 3 bakanın ise şu anda tutuklu olduğunu kaydetti.