Zeytin Ve Zeytinyağı İhracatında Rekor Kırıldı

Zeytin ve zeytinyağı sektörüne dair Ocak Şubat dönemi rekor getirdi. Yapılan açıklamalarda 121,7 milyon dolarlık dış satım yapıldığı belirtildi.

Güncellenme 06 Mart 2018 23:48

Türkiye’nin en önemli üretim alanlarından birisi olan zeytin, Türkiye ekonomisine de olumlu katkı yapıyor. Hem zeytin hem de zeytinyağı olarak satışı gerçekleştirilen ürün grubu, 2018 yılına çok iyi bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda Ocak ve Şubat ayı içerisinde gerçekleşen zeytin ve zeytinyağı satışlarının rekor seviyelere ulaştığı belirtilirken, iki aylık süreç içerisinde 121,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Tüm zamanların en yüksek 2 aylık raporu olan bu sonuç sektör paydaşlarının da yüzünü güldürdü. İki aylık süreç içerisinde yapılan satışlar gelirlere de doğrudan etki yaptı. Resmi açıklamalara göre gelir 136 bin dolardan 7 milyon 597 bin dolara çıktı.

TİM’den Resmi Açıklama Geldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından iki aylık süreç için net rakamlar geldi. 2017 yılıyla kıyaslanan 2018 verilerine göre satışlar yüzde 125,3 artış gösterdi ve 121 milyon 713 bin dolara ulaştı. 2017 yılında ise 54 milyon 13 bin dolar satış gerçeklemişti. 2018’de elde edilen bu satışların diğer önemli noktası ise 2002 yılından sonra ilk defa satış rakamlarının 100 milyonun üzerine çıkması oldu.

Türkiye’den ABD’ye Satış

Türkiye’den ihraç edilen zeytin ve zeytinyağının en büyük alıcısı ise ABD. Öyle ki 121 milyon 713 bin dolarlık ihracatın 43 milyon 633 bin doları ABD’ye gönderildi. Bu bakımdan ABD, Türkiye’de bu kadar yüksek rakamlara ulaşılmasının da en büyük yardımcısı oldu. 2017 yılında bu rakam 10 milyon seviyelerindeydi. ABD’nin ardından zeytin ve zeytinyağı satışı yapılan diğer ülkeler ve satış ücretleri şöyle; İspanya 26,9 milyon dolar, Almanya 7,5 milyon dolar, İtalya 6,6 milyon dolar, Suudi Arabistan 6,1 milyon dolar ve Irak 4,9 milyon dolar, Japonya 3 milyon dolar, Romanya 2,8 milyon dolar, Fas 2,4 milyon dolar, Fildişi Sahili 1,3 milyon dolar ve Birleşik Krallık 1 milyon dolar. Satışlar dünya genelinde 11 ülkeye yapılırken, elde edilen bu sonuçlar ile birlikte zeytin ve zeytinyağı sektörü geleceğe parlak bakmaya başladı.

Kaynak: https://www.emekligundem.com/