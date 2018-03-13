Zeytin Dalı Harekatı'ndan yürek burkan haber!

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerimiz Şehit oldu.

Güncellenme 13 Mart 2018 22:30

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı bir asker daha şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekat kapsamında Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında bir askerin şehit olduğu ifade edildi.

"Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz"

TSK şu açıklamayı yaptı: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."