Zeytin Dalı Harekatı'nda kaç terörist etkisiz hale getirildi?

TSK, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın 27. gününde etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısını açıkladı.

Güncellenme 15 Şubat 2018 10:16

TSK'nın Afrin'de başlattığı ve başarı ile devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda 27. güne gelindi. Harekatın başlamasından bu yana 528 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

TSK ve ÖSO, Cinderes'i kuşattı

Zeytin Dalı Harekâtı'nda hareketli zamanlar yaşanmaya devam ediyor. Cinderes'e doğru ilerleyen Mehmetçik'e destek için kara harekatına başlayan ÖSO, yıllardır kapalı olan İdlib-Afrin yolunu açtı. Daha önce ele geçirilen Deviye köyüne ilerlemeye devam eden ÖSO, güney hattından ilerleyerek Cinderes kuşatmasını tamamlayacak.

54 nokta terörden temizlendi

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 ayrı koldan ilerleyen TSK öncülüğünde ÖSO askerleri Racu Beldesi'ne bağlı Qudah Kivi ve Badu köyüne operasyon yaptı. Terör örgütleri ile sıcak çatışmaların yaşandığı bölgede, TSK öncülüğünde ÖSO savaşçıları Qudah Kivi köyünü temizlemeyi başardı. TSK ile birlikte terör örgütleri ile çatışan ÖSO, ilk günden bu yana PYD/PKK işgalindeki 36'sı köy 14'ü de stratejik dağ veya tepe olmak üzere 54 noktayı terörden temizledi.

Eğitimli köpekler Mehmetçik'in avantajı

Yapılan operasyonlarla terörden temizlenen bölgelerde Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok sayıda anti-personel mayını ele geçirildi. Mayınların ve patlayıcı tuzakların etkisiz hale getirilmesinde askerimize en büyük yardımı yapan ise eğitimli köpekler.