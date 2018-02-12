Zeytin Dalı Harekatı'nda kaç askerimiz Şehit oldu?

TSK, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün kadar kaç askerimiz Şehit olduğunu kaç askerimizin ise yaralandığını açıkladı.

Güncellenme 12 Şubat 2018 15:42

Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak'tan bu yana devam eden Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 31 askerin Şehit, 143 askerin ise yaralandığını açıkladı.

TSK tarafından yağılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan harekatta 31 askerin yaşamını yitirdiğini 143 askerin ise yaralandığını belirtti.

TSK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 627 hedef imha edilmiştir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 1369 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 143 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan birisi hariç hayati tehlikesi olan bulunmamaktadır. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."