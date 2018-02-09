Zeytin Dalı Harekatı'na "Türkmen" desteği

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harakatı'na destek için özel eğitim alan Türkmen asker yola çıktı.

Güncellenme 09 Şubat 2018 11:00

Özel eğitim alan Türkmen Hamza Tümeni komandoları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda destek vermeye hazırlanıyor. Aldıkları özel eğitimin sonuna gelen birlik, Afrin'e gitmeye hazırlanıyor.

120 gündür özel eğitim alan birlik, Türkmen komutan Seyf Ebubekir komutasında 500 kişilik komando birliği ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Afrin'e doğru yola çıktı. Yemin töreninde yer alan Türk bayrakları dikkat çekti.

Türkmen askerler Mehmetçik'in yanında

Türkmen askerler, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'le cephede savaşırken kollarına kırmızı bant takıyor. Her an askerimizle yan yana olan Türkman askerler, Afrin'deki operasyonda büyük bir öneme sahipler.