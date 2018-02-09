Zeytin Dalı Harekatı'na havadan denetim!

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı 21. gününde Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları operasyonu havadan denetledi.

Güncellenme 09 Şubat 2018 13:56

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı 21. gününe girdi. Bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. TSK'dan yapılan açıklada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve berberindeki kuvvet komutanları bugün harakatı havadan denetledi. Afrin'de şu ana kadar ise 1062 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi. Afrin'de bulunan Nisriyye ve Dükkan Köyleri de terörist unsurlardan temizlendi. TSK'dan hava harekatıyla ilgili yapılan açıklamada, Mehmetçik'in Hatay'dan terör örgütü PYD/PKK'nın Cinderes'deki üslerine vuruyor.

Mehmetçik, Afrin merkeze ilerliyor

Afrin'de TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 21. gününde Mehmetçik ve ÖSO, Afrin'in kent merkezine ilerleyişi devam ediyor. TSK'nın yaptığı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte, Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye kuzeyinde başarı ile sürdürülen harekâtı denetlemiştir" denildi.

İki köy daha ele geçirildi

Öte yandan TSK ve ÖSO, Afrin'in batısında bulunan Eşkan ve Cukali Favkani adlı köyleri terör örgütlerinden aldı.

19 hedef imha edildi

TSK bugün yaptığı açıklamada, harekat başladığından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 olduğunu ifade etti. Açıklamada ayrıca terör örgütüne ait stratejik noktaların vurulduğu ve 19 hedefin imha edildiği belirtildi.