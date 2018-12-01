Zeynep Yılmaz sonunda patladı! Yoruldum

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından çıkan haberlere isyan etti.

Güncellenme 01 Aralık 2018 11:45

Sosyal medya hesabından hakkındaki iddialara cevap veren Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz, adeta isyan etti.

“Yoruldum”

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Zeynep Yılmaz, sustuğu halde söylediği iddia edilen cümlelerden, bana atıf yapılan haberlerden sıkıldığını; sosyal medyada gerek işiyle gerekse güncel yaşamıyla alakalı bir gönderme aranmasından, her insan gibi mutluysa gülmesinden, üzgünse somurtmasından anlamlar çıkarılmasından yorulduğunu belirtti.

“Bu konuyla ilgili hiç konuşmadım”

Gündeki konularla ilgili hiç açıklama yapmadığının altını çizen Yılmaz, bu konuda yorum da yapmadığını ve yapmayacağını, Acun’un çocuklarının babası olduğunu, onun mutlu olmasının kızları için önemli olduğunu, başka da söyleyecek bir şeyi olmadığını, herkesin buna saygı duyması ve anlayışlı olmasını rica ettiğini söyledi.