Zeynep Dizdar siyasete mi giriyor?

Milletvekili olmak istediğini belirten ünlü popçu Zeynep Dizdar Cumhurbaşkanı Erdoğan için,"Görüşlerine çok katıldığım için doğru söylüyor, yüzde 90 destekliyorum" dedi.

Güncellenme 06 Eylül 2018 15:01

Ünlü popçu Zeynep Dizdar, Azonceoldu.com'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milletvekili olmak istediğini belirten ünlü sanatçı, "Çok güzel bir ülkeyiz, Türkiye'ye oyun yapıyorlar ama başımızdaki lider bu oyunlara izin vermez" dedi.

“Gündemden kendimi alamıyorum”

Zeynep Dizdar; siyaseti takip ettiğini, gündemi yorumladığını, bazen gündemden kendini alamadığını, evde kendi kendine bağırdığını, politikayla ilgilenebileceğini, kendisinin adalet duygusunun çok fazla geliştiğini, çok adil biri olduğunu, milletvekili olmak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi”

“Nasıl bir milletvekili olurdun?” sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek göstererek yanıt veren Zeynep Dizdar, "Tozu dumana kattırırdım, asla bir haksızlık ve hile yapmazdım. Tayyip Erdoğan gibi olurdum. Erdoğan gibi kendi partimi kurardım, kendi güçlerimi ortaya koyardım. Akıllıysan kendi başına gideceksin. Ülkeni seven bir insansan kendi partini kuracaksın aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi” dedi.

“Artık daha özgürüz”

Zeynep Dizdar, 90'larda her şeyin sığ olduğunu, özgürlüğün sınırlı olduğunu, aman öyle demeyelim böyle olur diye düşünüp her şeyi açıklamadıklarını, bu durumu ortadan kaldıran kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, şimdi daha özgür konuşulduğunu, kendini daha özgür hissettiğini belirtti.

“Sanatçısın ve herkes yerini bilmek zorunda”

Tamamen muhalif olunmaması gerektiğini savunan Dizdar, “Sanatçısın ve herkes yerini bilmek zorunda. Hakaret içerikli konuşmamak gerekiyor. Fikir özgürlüğü elbette ki var ama bazen bazı insanlar sınırları aşıyor. Çocukluğumdan beri nerede, nasıl davranacağımı bilerek yaşadım. Oturmana kalkmana dikkat edeceksin” dedi.

"Döviz kurları düşündürücü ve ürkütücü”

Döviz kurlarında yaşanan hareketliliği de yorumlayan Dizdar, "Döviz kurları düşündürücü ve ürkütücü. Bizim işimiz sahne olduğu için endişeleniyoruz. Dolar yükselmiş durumda ve temkinli davranmalıyız. Türkiye'ye her zaman oyun yapılıyor, çok güzel bir ülkedeyiz ve kıskanılıyoruz. Oyun yapıyorlar ama başımızdaki lider bu oyunlara izin vermez" ifadelerini kullandı.

“Yüzde 90 destekliyorum"

Dizdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Yerli ve milli olunmalı' açıklamasıyla ilgili, "Görüşlerine çok katıldığım için doğru söylüyor, yüzde 90 destekliyorum" ifadesini kullandı.