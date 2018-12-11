Zeybekci'den sözlerini çarpıtan Kocaoğlu'na tepki

Nihat Zeybekci, sözlerini çarpıtan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Güncellenme 11 Aralık 2018 09:37

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: 'Rakımıza dokunma'. Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum" demişti.

Kocaoğlu’ndan Zeybekci’ye tepki

Bu açıklamalar sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Zeybekci’nin bu sözlerine, "Kimsenin İzmirlinin değerlerini 2 kadeh rakıya indirmeye hakkı yoktur, haddi de değildir" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Kocaoğlu’na cevap

Kocaoğlu’nun sözlerine cevap veren Zeybekci, İzmir'in meselelerinin başka olduğunu, burada işin ve gücün millete hizmet etmek olduğunu, öyle bir şeyin söz konusu olmayacağını, İzmir'in yaşam standardı veya yaşam farklılığının kimseyi ilgilendirmeyeceğini, böyle bir şeyin olmasının söz konusu olmadığını, İzmir'de kimse beceriksizliklerini, İzmir'in hak ettiklerini alma konusunda geri kalmışlığını, İzmir'in 21. yüzyılda olması gereken yerdeki tartışmalar yerine bunları kılıflamak üzere başka noktaya çekmeye çalışmaması gerektiğini, öyle bir meselenin de olamayacağını, İzmir'de ve Türkiye'nin hiçbir yerinde de böyle bir endişenin olmadığını söyledi.