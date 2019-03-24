Zeybekci: Asla ayrıma gitmeyeceğiz

Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Zeybekci; ayrımcılıkla insanların karşısına çıkılamayacağını ve asla ayrım yapmayacaklarını söyledi.

Güncellenme 24 Mart 2019 12:04

Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci; "Ayrımcılık yaptığınızda insanların karşısına çıkamazsınız. Asla ayrıma gitmeyeceğiz" dedi.

“İzmir'de bir kere bile böyle bir şey yaşamadım"

İzmir’de siyaset tarzının diğer şehirlere göre daha farklı olduğunu dile getiren Zeybekçi, "Bütün İzmir'i yürüdüm. Çok enteresandır; her yerde bir olumsuzlukla karşılaşırsınız. İzmir'de bir kere bile böyle bir şey yaşamadım" ifadelerini kullandı.

“Asla ayrıma gitmeyeceğiz”

Zeybekçi; "İzmir'i almaya değil kendimizi vermeye geldik. Ben şunu taahhüt ediyorum, ayrımcılık yaptığınızda insanların karşısına çıkamazsınız. Belediyelerde kesinlikle ayrımcılık olmayacak. Az oy verdi, çok oy verdi… Allah da şahit olsun, milletimiz de şahit olsun, asla ayrıma gitmeyeceğiz” dedi.

“Blok oy olmayacak”

“Kürt kardeşlerimizle, Boşnağıyla, Arnavutuyla, Yörüğüyle hep beraber bir şey yakaladık” diyen Zeybekci, “Falancanın kalesi gibi bir noktada olmadıklarını görüyoruz. Blok oy olmayacak. Biz orada HDP'ye giden oy kadar, doğu ve güneydoğudan gelen vatandaşlarımızdan oy alacağız” ifadelerini kullandı.