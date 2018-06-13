Zeki insanların sahip olduğu o özellikler!

Bir kişinin sosyal açıdan zeki olduğunu anlayabileceğiniz tüm özellikleri haberin detayında öğrenebilirsiniz.

Güncellenme 13 Haziran 2018 01:02

Sosyal yönden zeki olan kişilerin sahip oldukları özellikler açısından bakıldığında kültürel bakımdan kabul edilebilir olmanın ötesinde düşünüp hareket ederler.

Sosyal yönden zeki olan kişilerin sahip oldukları özellikler:

Güçlü duygusal tepkiler beklemezler ve çabalamazlar: kişiler karşısındaki ile iletişim kurduğunda ilgi çekmek, saygı görmek veya hayranlık uyandırmak için abartılı cümleler kurmazlar.

Politik veya düşünceler hakkında kesin bir dil kullanmazlar: Bir kişi veya düşünce hakkında kesin yargılarla konuşmak kıt görüşlülüğün bir göstergesidir ve bakış açısı çeşitliliğine kör olarak yaklaşmaktır.

Eleştirilere karşı olumlu ve çözümcü bir bakış açısı içindedirler: Bu tip insanlar önce eleştiriyi dinlerler duygusal tepki vermekten kaçınırlar.

Bir kişi hakkında düşüncelerini gerçek gibi yansıtmazlar: Kişiler hakkında düşüncelerini kesin bir dille yansıtmazlar kendi görüşleri olduklarını vurgulayarak cümleyi tamamlarlar.

İnsanları davranışlarına göre asla genellemezler: Bir kişiye karşı suçlamada bulunurken kullandıkları dil genelleyici bir dil olmaz. Karşı tarafa tehditkar hissettirmeden bir dil kullanmaya özen gösterirler.

Dolaysız konuşurlar: Söylemek istedikleri görüşü sakin bir şekilde sözü çok uzatmadan kısa, öz ve anlaşılır bir şekilde konuşurlar.

Bağları sağlıklı bir şekilde koparmayı bilirler: Dünyanın sadece kendi etraflarında dönmediğini bilerek hareket ederler. Kendi bakış açılarından kopup karşı tarafından fikirlerini anlamaya özen gösterirler.

Karşısında bulunan kişileri cahillikleri hakkında bilgilendirmezler: Savunma yapmak yerine karşılıklı öğrenme stratejisini kullanmayı bilirler.

Duyguları geçerli kılarlar: insanların gerçekte kim olduklarını geçerli kılarak hareket ederler.

Sadece kazanmak isteyen insanlarla tartışmazlar: Herkesin öğrenmek, iletişim kurmak ve gelişmek istemediğinin farkındadırlar ve kimseyi zorlamazlar.