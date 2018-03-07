Zekeriya Öz'ün kod adı bakın neymiş?

FETÖ'nün firari eski savcısı Zekeriya Öz hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

Güncellenme 07 Mart 2018 12:14

FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yeni bir iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.

Yargı içinde farklı yapılanma

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin, yargı içinde bambaşka bir hiyerarşik yapılanma içinde olduğu belirtildi.

Devlet yargısına alternatif

İddianamede; Örgütün yargı yapılanmasının emir komuta ile hareket ettiği, devlet yargısına alternatif olarak faaliyet içinde olduğu kaydedilirken, örgütün kendinden olmayanlara, örgüte itaat etmeyenlere, farklı düşünenlere düşman gözüyle baktığı ve yargı kararlarında, emniyet operasyonlarında hedef haline getirildiği anlatıldı.

Bir gurbetçi yerini deşifre etti

Ayrıca iddianamede, İsmail Aşçı adlı kişinin 17 Ağustos 2017'de, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Öz hakkında verdiği ifade de yer aldı.

Haçkalı’nın evinde kalıyormuş

Aşçı, 1970'ten bu yana Almanya'da yaşam sürdüğünü, her yıl Didim'e tatile geldiğini, Almanya'nın Ulm şehrinde yaşan kardeşinin ismini vermediği ortağını Zekeriya Öz hakkında anlattıklarını emniyete anlattı. Aşçı, o ismin kendisine "Ulm'de yaşayan, ne iş yaptığını bilmediği Murtaza Haçkalı'nın, eski savcı Öz'ü evinde sakladığını söylediğini" aktardı.

Haçkalı adlı kişinin adresinin bilinmediğini söyleyen Aşçı, bu kişinin bulunması konusunda ne gerekiyorsa yapacağını söylediği kaydedildi.

Çek senet dolandırıcılığı yapılıyor

İddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ifadesini aldığı Cemil Özcan isimli şahsın 13 kişinin ismini verdiği ve bu kişilerin çek-senet dolandırıcılığı yaptıkları ifade ettiği belirtildi. Buna göre, dolandırıcılıktan elde edilen gelirler, Öz'e, onu ise bu parayı FETÖ'ye aktardığından bahsettiği ifade edildi.

Takma adı: Gencos

Öz'ün FETÖ'nün kriptolu yazışma uygulaması olan ByLock'u kullandığına dair bilgiler yer alan iddianamede, eski savcının iki ayrı hat kullandığı, Gencos takma adını kullandığı bilgileri yer aldı.

Öz’ün mesajlarına ulaşıldı

İddianamede yer alan Öz'e ait mesajlarda ise, "Bu saatten sonra içeri girmek boşa yatmak olur. O nedenle siz de kuzu kuzu teslim olmayın, uluslararası girişimler çok önemli. Eğer kaçmak yok, sonuna kadar direnişe devam denseydi, sorguda şov yapmayı düşünüyordum. Bir tane sahte pasaport ayarlayabilirim" ifadeleri bulunduğu bildirildi.

Özel hayatına dair bilgiler yer aldı

Öz'ün sağlık durumu, kaldığı yer hakkında bilgiler ve yaşantısı hakkında bilgiler de yer alan birçok mesaj içeriğinin yer aldığı iddianamede, bazı mesajların şifreli olması sebebi ile çözülemediği belirtildi.

Akkaş’la da mesajlaşmış

Öz, ByLock'ta firari eski savcı Muammer Akkaş'la da konuşmuş.