Zekai Aksakallı, Ömer Halisdemir'i alnından öpmüş!

Zekai Aksakallı'nın Semih Terzi'yi vurarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü görüntüler ortaya çıktı.

Güncellenme 20 Şubat 2018 10:47

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde General Semih Terzi'yi vurarak tarih yazan kahraman Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'i alnından öpmüş.

Görüntüler ortaya çıktı

Darbe gecesi sonrası yani 16 Temmuz sabahına dair görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde, Zekai Aksakallı, Şehit olan ve yerde yatan Ömer Halisdemir'i eğilerek alnından öpüyor.

Diz çöküp alnından öpüyor

Karargaha 16 Temmuz 2016'da aracı ile giriş yapan Aksakallı, darbecileri püskürten askerlere sarılıyor. Daha sonra karargah binasının içine doğru yürüyor. Bir süre bekleyen Aksakallı, darbeciler tarafından Şehit edilen Ömer Halisdemir'in cansız bedeninin bulunduğu yere gidiyor ve eğilerek alnından öpüyor.