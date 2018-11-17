Zayn Malik'ten hayranlarını kızdıran açıklama

One Direction grubunun dünyaca ünlü yıldızı Zayn Malik, Müslüman olmadığını ve artık hiçbir dine inanmadığını söyledi.

Güncellenme 17 Kasım 2018 15:26

One Direction grubunun eski üyelerinden olan ve ikinci albümünü çıkarmaya hazırlanan Zayn Malik, British Vogue'a röportaj verdi.

"Hiçbir dine inanmıyorum"

Dünyaca ünlü manken Gigi Hadid ile aşk yaşayan Malik, hiçbir dini doktrine inanmadığını söyledi.

"İnançlar sadece yaşayanı ilgilendirir"

Malik, “İnsanların dini inançların yalnızca kendilerini ve inandıkları kişi ya da şeyleri ilgilendirdiğini düşünüyorum” dedi.

"Gerekli ibadetleri yapamıyorum"

Dini gereklilikleri ve ibadetleri artık yapamadığını belirten Malik, kendini Müslüman olarak tanımlamadığını, herhangi bir dine de inanmadığını ifade etti.

"İyi bir insan olmak yeterli"

Malik, belirli bir yemeği belirli bir şekilde kutsayarak yemek veya günde beş defa aynı dilde dua etmenin gerektiğine inanmadığını, iyi bir insansan için her şeyin iyi gideceğine inandığını söyledi.

"Müslüman hayranları çok kızdı"

Söz konusu açıklamaları, hayranları tarafından çeşitli tepkilerle karşılanan Malik, özellikle Müslüman hayran kitlesi tarafından sert bir dille eleştirildi.