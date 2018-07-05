Zayıflayamıyorsanız nedeni bu!

Uzun süren diyet ve egzersiz programlarına rağmen hala kilo verememekten şikayet ediyorsanız, sizin de burnunuz tıkalı olabilir.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 17:46

Diyet ve egzersiz programlarına rağmen hala ideal kiloya ulaşamayıp ve kilo veremiyorsanız nedeni burun tıkanıklığı olabilir. Burun tıkanıklığı olan kimseler yeteri kadar oksijen alamadıkları için uyku kalitesi tam olmaz ve hayat kalitesi de diğer kişilere göre daha azdır.

Sağlıklı nefes alamayan kişilerin hücrelerinde bulunan oksijen düzeylerinde azalmalar meydana gelir ve buna bağlı olarak stres hormonunda artışlar, saç dökülmeleri, cilt yaşlanmaları, koku ve tat bozuklukları meydana gelir. Vücutta enerji dengesini sağlayan kortizol düzeyi de kanda artış yapar ve fazla yağın toplanmasına neden olur. Bu da kilo vermenizi daha zor hale getirir.

Sadece kilo vermeye mi engel?

Temek 5 duyu organı arasında yer alan burun, burun tıkanıklığı ile birlikte sadece kilo vermenin önünde engel değil aynı zamanda hayat kalitesini de olumsuz olarak etkilemektedir. Yediğiniz yemeklerden lezzet alabilmeniz için önce koku ve tat duyularının aynı anda işlev görmesi gerekir. Tıkalı burun yemeklerden lezzet alabilmenizin de önüne geçmektedir.

Tıkalı burun dışarıdan anlaşılır mı?

Eğer içerde bulunan kemik ve kıkırdak eğriliği dışardan bakınca anlaşılır durumdaysa evet tıkalı burun dışarıdan anlaşılır. Ancak geniz et, burun arkasındaki kemik veya burun eti şişmesine bağlı olarak meydana gelen bir tıkanıklık ise dışarıdan bakıldığında anlaşılmamaktadır. Bunun için endoskopik muayene gerekmektedir.

Burun estetiği nasıl olmalıdır?

Burun estetiği aslında yapıldığı zaman anlaşılmayan ve doğalmış gibi görünen ve kişinin yüz yapısına uygun olarak, kişinin cilt yapısına özel ve kişin solunum sisteminin önüne geçmeyen herhangi bir problem yaşamayan bir burun olmalıdır. Estetik için doktor seçerken de uzman ve tecrübeli bir hekim olmasına dikkat etmek gerekir. Hekimin detaylı bir araştırması yapılıp bu konuda ki başarıları araştırmalıdır. Aynı zamanda hekimin hastasını detaylı olarak bilgilendirmesi gerekmektedir.