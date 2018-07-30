Zayıflarken kas yapmak için bunu yapın!
Uzmanlar kilo verirken ve spor yaparken maksimum sonuçlar elde etmek için neler yapmak gerektiğine dair ipuçları verdi.
Fit bir vücuda sahip olmak için beslenme alışkanlıklarının yanı sıra, uyku, su tüketimi ve egzersize dikkat etmek gerekir. Kas geliştirmek için egzersizden en yüksek performans almak için nelere dikkat etmek gerekir?
Fazla kilolardan kurtulurken fit bir görünüme sahip olmak için bir kaç adıma dikkat etmek gerekir. Sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen kişi öncelikle düzenli egzersiz, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve yeterli su miktarı konusunda hassas olması gerekir. Bu maddelerden birini eksik yaptığı takdirde çeşitli sağlıklı sorunları ile karşı karşıya kalabilirler.
- Vücutta artan kas kitlesi ile birlikte su ihtiyacında da artışlar meydana gelecek ve yakılan her kalori miktarına karşılık bir mililitre su tüketmek gerekir.
- Egzersiz yapmadan yaklaşık 1 ile 1,5 saat öncesinde karbonhidrat bakımından ağır bir öğün tüketmeye özen gösterin ve aç kalmayın.
- Eğer sporu sabah saatlerinde yapacaksanız kahvaltınızda mutlaka ekmek tüketin.
- Kahvaltı öncesi veya akşam iş sonrası spor yapacaksınız karbonhidrat bakımından zengin olan meyvelerden tüketebilirsiniz.
- Egzersiz öncesi su içmeme gibi bir hataya asla düşmeyin ve bol bol su içmeye özen gösterin.
- Egzersiz sırasında da su içmeye özen gösterin ve yarım saatte bir bir bardak su için. Bu performansı artırırken hem de vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olacaktır.
- Egzersiz sonrasında bir saat içerisinde yağsız et, tavuk, ve balık gibi protein kaynaklarını tüketebilirsiniz.
- Egzersiz sonrası tuvalete çıkma ihtiyacı hissederseniz, yeteri kadar su tükettiğiniz anlamına gelir.
- Egzersiz sonrası mutlaka su tüketimine dikkat edin bu durum iştahınızı kontrol altına alacak ve kaybolan su miktarının yerine gelmesini sağlayacaktır.