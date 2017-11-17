Zahide Yetiş hamile mi?

Cem Arısoy’la evli olan ünlü sunucu Zahide Yetiş’in 7 haftalık hamile olduğu iddia edildi.

Güncellenme 17 Kasım 2017 10:34

Ekranların sevilen ismi Zahide Yetiş, anne olmaya hazırlanıyor. 3 yıl önce Paris’te Cem Arısoy’la evlenen Yetiş, anne olmak istediğini her fırsatta dile getiriyordu.

Nazara inanıyor

Uzun süredir tüp bebek tedavisi gören sunucunun bu çabası sonuç verdi. Sunucunun 7 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Yetiş’in nazar korkusu nedeniyle şimdilik bu haberi yakın çevresinden gizlediği öğrenildi.