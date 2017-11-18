Zafer Biryol, talimatla Bank Asya’ya para yatırmış
ByLock kullanıcısı olduğu için gözaltına alınan Zafer Biryol'un, Fetullah'ın talimatıyla Bank Asya’ya 675 bin TL yatırdığı ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ Terör Örgütü'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.
Emniyete götürüldü
Savcılık, bu kapsamda eski futbolcu Zafer Biryol hakkında, örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine, gözaltı kararı çıkardı.
Savcılığın talimatı ile gözaltına alınan Biryol, emniyete götürüldü. Zafer Biryol hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
FETÖ'nün talimatıyla 675 bin TL yatırdı
Bu arada Biryol'un, FETÖ'cü terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 675 bin TL para yatırdığı ortaya çıktı.
Biryol'un adının itirafçı olan Bekir İrtegün ve FETÖ'den tutuklanan Ömer Çatkıç'ın ifadelerinde geçtiği bildirildi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı
Beşiktaş altyapısından çıkan Biryol, bir dönem F.Bahçe'de de oynamış ve 2003-2004 sezonunda Konyaspor formasıyla gol kralı olmuştu.