Zafer Biryol, talimatla Bank Asya’ya para yatırmış

ByLock kullanıcısı olduğu için gözaltına alınan Zafer Biryol'un, Fetullah'ın talimatıyla Bank Asya’ya 675 bin TL yatırdığı ortaya çıktı

Güncellenme 18 Kasım 2017 10:58