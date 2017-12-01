Zafer Biryol her şeyi itiraf etti

FETÖ'nün futbol ayağına ilişkin yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan eski gol kralı Zafer Biryol'un ifadesi ortaya çıktı.

Güncellenme 01 Aralık 2017 12:20

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün futbol ayağına ilişkin yürüttüğü soruşturmada daha önce gözaltına alınan eski gol kralı Zafer Biryol, sorgusunun ardında serbest bırakılmıştı.

Zafer Biryol'un hakkında yapılan suçlamalar ve verrdiği ifade ortaya çıktı. Biryol'un FETÖ'nün özel haberleşme ağı olan ByLock kullanıcısı olduğu ve uygulamayı eski kaleci Ömer Çatkıç ile birlikte indirdiği ortaya çıktı.

ByLock'u Ömer Çatkıç ile birlikte yüklemiş

Ömer Çatkıç'ın ifadesinde ByLock denen uygulamayı Zafer Biryolu'un evinde indirdiğini itiraf ettiği iddia edildi. Zafer Biryol'un ise FETÖ ile ilk temasının 2001-2002 yılında Göztepe Spor Kulübü'nde futbol oynamaya başladığında gerçekleştiği o günden sonra örgütün tüm sohbet ve toplantılarına katıldığı gelen iddilar arasında yer aldı. Biryol'un başka kulüplere transfer olması örgütle bağlantısını değiştirmedi himmet ve burs adı altında örgüte yardım faaliyetinde bulunduğunu da itaf ettiği ortaya çıktı. Ünlü futbolcunun FETÖ'nün bankası Bank Asya'ya da yüklü miktarda para yatırdığı belirlendi.

Gülen'le de görüşmüş

Zafer Biryol'un daha önce Pensilvanya'da ikamet eden örgüt lideri Fethullah Gülen'i defalarca ziyaret ettiği, 15 Temmuz'a kadar kendi evinde örgütün sohbet ve toplantılarının yapıldığı da iddia edilenler arasında.