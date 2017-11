Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor!

Efsane film Yüzüklerin Efendisi televizyona uyarlanıyor.

Güncellenme 15 Kasım 2017 10:48

J.R.R. Tolkien’in efsanevi serisi televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uyarlamanın hakları 250 milyon dolara yakın rekor bir ücretle Amazon tarafından satın alındı. Birden fazla sezona dayanan anlaşma, potansiyel bir spinoff serisini de kapsıyor.

The Fellowship of the Ring’in öncesinde yaşananları ele alacak olan dizinin prodüksiyonunda Amazon Studios, Tolkien Estate and Trust, HarperCollins ve New Line Cinema ile işbirliği yapacak. New Line Cinema, projede, beyazperde serisinin yapımcılığını üstlenen Warner Bros.’un bir uzantısı olarak yer alıyor.

Amazon anlaşmayı imzaladı

Amazon Studios dizi bölümü başkanı Sharon Tal Yguado yaptığı açıklamada Yüzüklerin Efendisi’ni nesiller boyunca edebiyat ve beyazperde aracılığıyla hayranlarının hayal gücünü ele geçirmiş bir kültürel fenomen olarak tanımladı ve serinin fanlarını Orta Dünya’da yeni bir epik yolculuğa çıkarmak için sabırsızlandıklarını söyledi. Tolkien Estate adına konuşan Matt Galsor ise Amazon ekibinin, Tolkien’in orijinal metinlerinden uyarlanacak bu daha önce hiç anlatılmamış hikayeleri ekrana uyarlamak için özel fikirlere sahip olduğunu belirtti.