Dün akşam Galatasaray kadrosunda yer alan Yuto Nagatomo göğsüne gelen top nedeni ile yere yığıldı.

Güncellenme 25 Ekim 2018 09:46

Türk Telekom Stadyumu’nda Schalke 04 ile karşılaşan Galatasaray’ın Japon sol beki Yuto Nagatomo oyunu tamamlayamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında mücadelenin 80. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Nagatomo'nun göğsüne top geldi. Bu sırada yere yığılan başarılı oyuncu daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Yerine, Ömer Bayram oyuna girdi

Teknik Direktör Fatih Terim 81. dakikada Nagatomo'nun yerine Ömer Bayram'ı aldı. Terim, maçta göğüs bölgesine sert top gelen Yuto Nagatomo'nun kontrol amacıyla hastaneye götürüleceği bilgisini paylaştı.