Yusuf Yazıcı'dan kendisini eleştiren Youtuber'lara tarihi cevap

Yusuf Yazıcı, iki genç Youtuber’ın Instagram'dan paylaştığı fotoğrafları küçümsemesine sessiz kalmadı.

Güncellenme 19 Kasım 2018 12:47

Youtube’da tüm Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonsporlu futbolcuların profillerini inceleyen iki genç kızın yorumları çok tartışılmıştı.

Ünlü olabilmek için yaptılar

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın profilini de inceleyen iki genç Youtuber, ünlü olabilmek için kendilerince aşağılayıcı ifadeler kullandı.

Yazıcı’nın fotoğraflarını eleştirdiler

Instagram hesabını inceleyen iki genç kız Yazıcı için standart insan profili olduğunu, bu fotoğrafları koyan birinin kendilerine DM atması durumunda cevap vermeyeceklerini ifadelerini kullandı.

“DM atsa, cevap vermem”

İki genç kız, “Futbolcu değil, az takipçisi var şu fotoğrafı var DM atıyor cevap verir misin? Ben vermem..." sözleri ile eleştirinin dozunu iyice kaçırdılar.

Taraftarlar tepki gösterdi

Takipçi kasmak için yapılan bu yorumlara sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken eleştirilen Yazıcı da cevap vermekten geri durmadı.

Yusuf, Twitter’dan cevap verdi

Hakkındaki eleştirilere Twitter hesabından yanı veren Yazıcı, eleştiriye maruz kalan fotoğrafları Twitter’dan da paylaşan Yazıcı, "Instagram'da bol bol var ama burayı biraz ihmal etmişim. Canım ailemin ve güzel köyümün fotoğraflarına buradan da bakabilirler" ifadelerini kullandı.