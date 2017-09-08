Yusuf Erdoğan, Bursaspor'a transfer oldu!

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Trabzonspor Kulübüyle anlaşma sağladı.

Güncellenme 08 Eylül 2017 10:31

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Trabzonspor Kulübüyle anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Trabzonspor Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, Erdoğan ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi.