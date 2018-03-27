Yürüyen merdivenin yuttuğu adam ilk kez konuştu

Maslak metrosuna inerken yürüyen merdivenin boşluğuna düşen vatandaş ilk kez konuştu.

Güncellenme 27 Mart 2018 17:30

İstanbul'da 27 Şubat günü akşam saatlerinde Ayazağa Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven çökmüştü. Onlarca yolcu yuvarlanırken bir yolcu yürüyen merdivenin içinde kaybolmuştu. Daha sonra ortaya çıkan görüntüleri izleyenler ise dehşete düşmüştü.

Uyarı levhası tartışması

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB, uyarı levhasının olduğu belirtmiş, mağdur olan vatandaş ise böyle bir uyarı levhası görmediğini söylemişti.

İlk kez konuştu

Yürüyen merdivenin yuttuğu Ali Erik isimli vatandaş ilk kez konuştu. Erik, metroya yöneldiğinde ilk adımla birlikte bir hareketlilik olduğunu, herhangi bir uyarıcı levha olmadığını, görüntüleri gördükten sonra etrafa tutunmaya çalıştığını, merdivene adım atar atmaz bir boşluk olduğunu ve içine düştüğünü hatırladığını belirtti.

Vücuduna darbe almış

İçine düştükten sonra 5-6 basamak aşağıya doğru sürüklendiğini aktaran Erik, vücuduna darbe aldığını sonrasında ise sol kolunun sıkışmasıyla birlikte merdiven durduğunu, uyarıcı levhanın olmadığını söyledi.

“İnsan hayatı bu kadar basit olmamalı"

Önünde birçok insan olduğunu ve merdivenin tamamen açılması durumunda katliam dahi olabileceğini belirten Erik, "Maddi anlamda değil ama insan hayatı bu kadar basit olmamalı" dedi.

Dava açacak

Erik ayrıca, hukuksal sürece gitmeyi düşündüğünü belirtti.