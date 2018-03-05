Yunanistan'dan tutuklanan askerleri için flaş hamle!

Türkiye sınırına geçtikleri gerekçesi ile tutuklanan iki Yunan askerin avukatları adliyeye geldi.

Güncellenme 05 Mart 2018 13:45

Meriç Nehri'nin Türkiye tarafına geçen ve Türk birimleri tarafından tutuklanan iki Yunan asker, Edirne Yüksek Güvenlikli F tipi Cezaevi’ne konuldu. Askerlerin güvenliği için bir koğuş boşaltıldı ve sadece iki Yunan asker tek bir odada yer aldı.

"Askeri casusluğa teşebbüs"

Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, "Askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklandığı bildirildi. Edirne'de bulunan Yunanistan Konsolosluğu tarafından görevlendirilen avukatlar Hakan Yalçıntuğ ve Sinem Şandır, Edirne Adliyesine geldi.

İfadeler çelişkili

İki Yunan askerin çelişkili ifadeleri nedeni ile Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı genişletti. Askerler ilk başta mevsim şartları nedeni ile yanlışlıkla sınırı geçtiklerini söylerken, savcılığa verdikleri ifadede ise karda ayak izlerini takip ederek göçmenleri izlediklerini söylediler.

Askerlerin üzerinden çıkanlara el konuldu

Gözaltına alınan iki askerin üzerinde bulunan silah ve cep telefonlarına el konulurken, cep telefonlarında detaylı inceleme altına alındığı belirtildi. Tutuklu bulunan Yunan askerlerin cep telefonlarında ise gözaltına alındıkları gün çekilen sınır videoları ve fotoğraflarının olduğu ortaya çıktı.