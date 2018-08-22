Yunanistan'dan skandal FETÖ kararı!

Yunanistan, firari darbeci asker Süleyman Özkaynakçı'nın sığınma talebini kabul ederek skandal bir karara imza attı.

Güncellenme 22 Ağustos 2018 13:54

Türkiye’de sınırı ihlal ettikleri gerekçesi ile tutuklanan 2 Yunan askeri geçtiğimiz hafta ülkelerine dönmüştü. Yunanistan; Türkiye’nin bu kararına rağmen, FETÖ’cü terörist Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı ve seyahat belgesi vereceğini duyurdu.

Danıştay Genel Kurulu, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan darbeci Süleyman Özkaynakçı için verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin yaptığı itiraza yönelik nihai kararını açıkladı.

Emsal teşkil etmesi muhtemel kararda hükümetin itirazına rağmen, firari eski askerlere iltica hakkı tanınmasına hükmedildi.

Cenevre Sözleşmesi'ne atıfta bulunulan kararda, Özkaynakçı'nın darbe girişimine katıldığına ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğuna yönelik yeterli delil olmadığı ifade edildi.

Danıştay tarafından verilen kararın ardından, Özkaynakçı için seyahat belgesi temin edilebilecek.

Yunan basınına göre, askeri bir bölgede koruma altında bulunan darbeci askerlerin 3'üne daha Yunan İltica Dairesi tarafından iltica hakkı tanınmıştı.