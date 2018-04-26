Yunanistan'dan skandal FETÖ kararı!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü asker serbest bırakılarak ev hapsine çarptırıldı.

Güncellenme 26 Nisan 2018 15:34

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ'cü askeren biri olan eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı'nın sıkı gözetim altında tekrar serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Yunan yargısı, Özkaynakçı'nın ev hapsinde tutulması kararını verdi.

İkinci kez serbest bıraktı

Yunanistan, FETÖ'nün darbe girişiminden bir gün sonra Dedeağaç'a kaçan sekiz darbeci askerden Süleyman Özkaynakçı'yı ikinci kez serbest bırakmıştı. Karara göre Özkaynakçı sıkı denetim altında tutulacak ve her gün karakola götürülerek imza atacak.