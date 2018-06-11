Yunanistan'dan FETÖ'cülere özel koruma!

Yunanistan, MİT'in Kosova'daki başarılı operasyonunu bahane ederek 8 darbeci askeri kuruma altına aldı.

Güncellenme 11 Haziran 2018 13:11

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girşimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker, Ankara'nın ''Paketleyip Türkiye'ye getiririz'' açıklamasından sonra olası bir MİT operasyonuna karşı 7 gün 24 saat silahlı korumaya alındı.

Ankara-Atina hattı gerilimli

15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karışmış 8 firari FETÖ'cü askerin Yunanistan'da yargı kararıyla serbest bırakılmaları, Ankara-Atina hattında gerilime neden oldu.

FETÖ’cülere özel koruma

İngiliz The Guardian Gazetesi haberinde, Atina'nın olası MİT operasyonundan korktuğunu, 8 Türk askerini korumak için mümkün olan en sıkı önlemleri aldığını, askerlerin açıklanmayan bir yerde 7 gün 24 saat silahlı koruma altında tutulduğunu belirtti.

Yunan Bakan Kosova’yı hatırlattı

Gazeteye açıklamalarda bulunan Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Fotis Kouvelis, askerlerin güvenliği için olabilecek en geniş çaplı önlemleri aldıklarını, daha önce MİT'in Kosova'da FETÖ mensuplarına operasyon düzenlediğini, yaşananları unutmadıklarını, askerlerin güvenliği için olabilecek en geniş önlemleri aldıklarını, nerede oldukları bariz sebeplerle gizli tutulacağını söyledi.

Yunan Ta Nea gazetesi de askerlerin kaçırılması veya öldürülmesi endişesiyle kışlada tutulduğu iddiasına yer vermişti.

Hükümetten sert tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yunanistan FETÖ'cü, darbeci askerleri iade etmemiş olabilir, hatta onlara başka imkanlar, korumalar da verebilir, başka bazı ülkelerin teröristleri himaye ettiği gibi himaye edebilir. Ne yaparlarsa yapsınlar, o darbeci, FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir. Nereye giderlerse gitsinler" ifadelerini kullanmıştı.

Ne yaşanmıştı?

Mart ayınca Kosova'da başarılı bir operasyon gerçekleştiren MİT, altı Türkiye vatandaşı FETÖ mensubunu paketleyip Türkiye'ye getirmişti. Bu kişiler Türk birimlerine teslim edilip, tutuklanmaları sağlanmıştı.

Olay sonrası Kosova'da Başbakan Ramuş Haradinac kendisinin bilgilendirilmediği gerekçesiyle operasyona tepki gösterirken meclis de soruşturma açmıştı.

İade etmeme sebepleri ne?

Yunanistan yargısı, Türkiye'de adil yargılanmayacakları gerekçesiyle firari askerlerin Türkiye'ye iadesini reddediyor.