Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili skandal karar!

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan sekiz askerle ilgili skandal bir karar verildi.

Güncellenme 13 Şubat 2018 09:43

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeciler hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yunanistan temyiz mahkemesi tutuklu bulunan sekiz askerin tutukluluğunun sona erdirilmesine karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile ilişkilerin zedeleneceğini düşünen Yunanistan askerin tutuklanmasını uygun bulmuştu.

Ankara'dan yapılan ikinci iade talebine Yunanistan temyiz mahkemesi hakimler konseyi tarafından henüz bir değerlendirme yapılmadı. Yine de askerler siyasi iltica başvurusunda bulunmaları sebebiyle gözetim altında tutulmaya devam edilecek.

Türkiye'nin ıslararlı iade taleplerine rağmen Atine yönetimi konunun yargıda olduğunu belirtti.