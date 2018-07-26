Yunanistan'daki yangının nedeni belli oldu!

Yunanistan'da günlerdir devam eden ve çok sayıda insanın ölümüne neden olan yangının sebebi belli oldu.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 14:48

Yunanistan'da günlerdir süren ve 82 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangına yanan elektrik kablosunun neden olduğu ortaya çıktı.

187 kişi yaralandı

Başkent Atina’da çıkan orman yangını sonucunda şu ana kadar 82 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın yaptığı en son açıklamada 187 kişinin yaralı olduğunu bildirirken 23'ünün çocuk olduğunu kaydetti.

Yangın bazı bölgelerde devam ediyor

Yangının çıktığı bölgedeki evlerde kayıp arama ve kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor. Arıca aramalar denizden de sürüyor. Mati, Rafina ve Nea Vunca'da yangının tamamen söndüğü bildirilirken, Kalitehnipoli ve Kineta bölgesinde yangının küçük çaplı devam ettiği belirtildi.

Savunma Bakanı’ndan açıklama

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos, bugün yangın çıkan bölgelerden biri olan Rafina'da belediye binasına ziyarette bulundu. Açıklama yapan Kammenos, bölgede olası bir sel felaketine karşı önlemler aldığını belirterek, ağaçlandırma ve altyapı çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

Tüm evler yeniden inşa edilecek

Kammenos, Nea Vunca'daki spor merkezinin de yeniden inşa edileceğini kaydederek, "Yurtdışından büyük bir dayanışma var. Toplanan yardımlarla tüm evleri yeniden inşa edeceğiz" dedi.

"Bizi Tanrı'nın merhametine bıraktınız"

Bölgeye ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Kammenos', vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlardan biri Kammenos'a "Bizi Tanrı'nın merhametine bıraktınız" dedi.