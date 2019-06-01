Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ'cülere operasyon!

Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmaya çalışan 17 FETÖ'cü ve 6 çocuk yakalandı.

Güncellenme 01 Haziran 2019 14:02

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden tekneyle Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 17 kişi ve 6 çocuk yakalandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Çıplak Ada civarında ilerleyen tekneye operasyon düzenlendi.

17 şüpheli hakkında arama kararı varmış

Teknedeki 17 zanlının FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı tespit edilerek, bu kişilerin yanlarında ayrıca 6 çocuğun bulunduğu görüldü.

Gözaltına alındılar

Gözaltına alınarak Ayvalık Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden F.M.D, S.K, Ö.F.T, A.S.T. ve M.C'nin polislik mesleğinden, A.K, Ş.D. ve H.B'nin öğretmenlikten, F.B'nin doktorluktan, S.G'nin sağlık memurluğundan, R.Ö'nün katiplikten, A.Ö. ve L.D'nin memurluktan ihraç edildiği belirlendi.

Aralarında asker ve mühendis de var

Zanlılar arasında meslekten ihraç edilen eski asteğmen H.D. ve eski üsteğmen Ö.Ö. de bulunuyor.

Ayrıca diğer şüpheliler M.D'nin öğretmen, A.D'nin ise mühendis olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri süren FETÖ zanlılarını Yunanistan'a kaçırmaya çalışan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.