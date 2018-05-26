Yunanistan'a kaçmak isteyen 26 FETÖ'cü yakalandı

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 26 FETÖ'cü sınırda yakalandı.

Güncellenme 26 Mayıs 2018 14:20

Gelen bilgilere göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri Yunan sınırında yer alan Doyran köyündeki kontrol noktasına 6 otomobille gelen ve aralarında çocukların da olduğu bir grubu durdurdu.

Yapılan incelemelere göre, yakalananlar arasında FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapmış, polislikten ihraç edilmiş, askeri okullardan atılmış ve ByLock kullanıcısı olmuş 26 kişi yer alıyor.

FETÖ şüphelileri Yaşar K., Burak L., Ahmet B., Hasan Ç., Zafer K., Fatih Ç., Mehmet O., Fethi K., Kürşat K., İsmail D., Emre K., Nihat K., Hasan K., Cüneyt S., Yunus Emre K., Ahmet Berk A., Yusuf K., Sinan Ç., Atilla U., Atife K., Emine O., Neşe K., Emel K., Mülkiye A., Hilal Ç., Sibel M. gözaltına alındı.



Kaçmaya çalışan FETÖ'cü gruptaki kişilerin çocukları yakınlarına verildi.