Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülere ülke aranıyor

Yunanistan, FETÖ’cü darbeci askerlerin ülkeden gönderilmesine yönelik çalışma başlattı.

Güncellenme 14 Ocak 2019 10:05

Yunan basınında yer alan habere göre, FETÖ’cü darbeci askerlerin ülkeden gönderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

4’ü iltica etti

Habere göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ülkeye firar eden 8 FETÖ’cü askerden 4 tanesinin iltica işlemleri tamamlandı. Diğer 4 tanesi ise nisan ayına kadar iltica hakkı elde edecekler.

Seyahat edebiliyorlar

İltica ile darbeci askerlerin seyahat belgesi alma hakkına sahipken bunun gerçekleşmediği vurgulanan haberde, neden olarak bazı ülkelerle "perde arkasında" yürütülen müzakerelerin bulunduğu belirtildi.

MİT korkusu

Gazete ayrıca, 8 eski askeri temsil edenlerin, söz konusu ülkelerle müzakerelerinde Türkiye'ye kaçırılma ihtimallerine karşı kesin güvence talep ettiklerini ileri sürdü.

Hangi ülkeye sığınacaklar?

Öte yandan, darbeci askerleri resmi veya gayri resmi yollardan kabul etmesi amaçlanan ülkelerin ise Avrupa dışında bir başka kıtada bulunduğu bilgisine yer verildi.

Türkiye’den kırmızı bülten talebi

Darbeci askerlerin kırmızı bültenle aranması için Türkiye'nin İnterpol'e yazı yazdığını bildiren gazete, başka bir ülke aranmasında bu durumun da etkili olduğunu savundu.